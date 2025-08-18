Тюкавин надеется на возвращение на поле в сентябре

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о восстановлении от травмы крестообразной связки колена.

Футболист получил повреждение в матче 19-го тура РПЛ сезона-2024/25 с «Ростовом» (1:1).

«С восстановлением все нормально, тренируюсь с командой последнюю неделю в общей группе. Так что остается сейчас вспомнить, как принимать мяч, как открываться, надеюсь, что в сентябре уже появлюсь в официальной игре. Но не раньше», — приводит ТАСС слова Тюкавина.

В сезоне-2024/25 футболист провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами. Тюкавин выступает за основную команду бело-голубых с 2020 года. В конце мая клуб продлил контракт с игроком до 2030 года.