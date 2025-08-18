Доктор Лю призвал оштрафовать Лунева на 50 тысяч долларов: «Снюс — это легкий наркотик!»

Бывший китайский врач «Спартака» Лю Хуншен в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации в вратарем «Динамо» Андреем Луневым и жевательным табаком.

«Нельзя употреблять жевательный табак, это опасно! Есть футболисты, кто втихушку это делают — так нельзя! Снюс — это легкий наркотик. В «Спартаке» в мое время были игроки, которые жевали. Клубу нужно штрафовать таких игроков, пусть будет 50 тысяч долларов. Хочешь жевать? Плати», — сказал Лю «СЭ».

«Динамо» (5 очков) опустилось на 12-ю позицию в турнирной таблице. Бело-голубые продлили серию без побед до 4 матчей. ЦСКА (11) поднялся на второе место в РПЛ.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Матч пройдет 24 августа. «Динамо» на день раньше дома сыграет с «Пари НН».