18 августа, 12:57

Доктор Лю призвал оштрафовать Лунева на 50 тысяч долларов: «Снюс — это легкий наркотик!»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший китайский врач «Спартака» Лю Хуншен в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации в вратарем «Динамо» Андреем Луневым и жевательным табаком.

«Нельзя употреблять жевательный табак, это опасно! Есть футболисты, кто втихушку это делают — так нельзя! Снюс — это легкий наркотик. В «Спартаке» в мое время были игроки, которые жевали. Клубу нужно штрафовать таких игроков, пусть будет 50 тысяч долларов. Хочешь жевать? Плати», — сказал Лю «СЭ».

«Динамо» (5 очков) опустилось на 12-ю позицию в турнирной таблице. Бело-голубые продлили серию без побед до 4 матчей. ЦСКА (11) поднялся на второе место в РПЛ.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Матч пройдет 24 августа. «Динамо» на день раньше дома сыграет с «Пари НН».

Андрей Лунев
ФК Динамо (Москва)
  • Фирсыч

    Лещук лучше сыграл?

    18.08.2025

  • vv12

    Как обычно солевые болельщики клуба из нарко столицы России про Промеса вспоминают)

    18.08.2025

  • Степочкин

    Как там про Промеса - "законов России не нарушал". Это тоже самое. Там только если продажа, что-то от 3 до 150 тыс рос рублей за снюс.. так что Луневу сбыт точно не грозит и даже штраф))).. Играй Андрюха За Динамо, Андрюшенька..)) Ты очень нужен Динамо!)) Антоха, Антошенька сбывал и с удовольствием играл в футбол, болельщики его очень любили и ласково как сынка называли Антошкой .. Так-то гнать надо таких со спорта, дисква на время однозначно.. это как гаишник будет под остаточным ездить на служебной тачке и показывать всем пример что ничего страшного.

    18.08.2025

  • blue-white!

    Видимо постоянно под кайфом...

    18.08.2025

  • blue-white!

    Теперь понятно, отчего Лунтик такие плюхи пускает, он же под кайфом постоянно...

    18.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Предлагаю Лунёва расстрелять как бешеную собаку!:rofl:

    18.08.2025

  • Ж и в о й

    Ахахах! Так вот почему Лунев так безобразно играет во многих матчах)

    18.08.2025

  • Jean4

    Сколько же по прейскуранту доктора Лю, нужно будет за кокс заплатить в казну клуба? =)

    18.08.2025

  • ALEX1984

    А вообще интересно , что статью про людей с определённой зависимостью пишет человек с фамилией Бухаев )) Шеф - редактор подсиропил ?)) Тогда он юморист )))

    18.08.2025

  • ALEX1984

    А доктор Лю не призывал дисквалифицировать и отправить в низший дивизион команду спартак за массовое и систематическое употребление бромонтана ?

    18.08.2025

  • Ganimed

    Ребята, хотите жувать снюс, платите:laughing:Лучше больше... Ну мне, конечно:rofl:

    18.08.2025

