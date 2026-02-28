Махачкалинское «Динамо» победило «Рубин» благодаря двум реализованным пенальти

Махачкалинское «Динамо» дома обыграло «Рубин» в матче 19-го тура чемпионата России — 2:1. Начало матча было перенесено на полчаса из-за снегопада.

У хозяев в первом тайме пенальти реализовал Гамид Агаларов, во второй половине — гол с 11-метрового забил Хазем Мастури. У гостей на 35-й минуте отличился Дардан Шабанхаджай.

«Рубин» провел первый матч под руководством Франка Артиги, махачкалинское «Динамо» — под руководством Вадима Евсеева.

Клуб из Дагестана прервал серию из четырех матчей без побед в РПЛ (3 поражения и 1 ничья). Махачкалинцы набрали 18 очков и поднялись на 12-е место в таблице чемпионата.

«Рубин» потерпел третье поражение в РПЛ подряд. Казанская команда с 23 очками — на седьмой строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 20:00. Анжи Арена (Каспийск)

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