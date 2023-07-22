Нагорных — о ничьей с «Рубином»: «Локомотиву» можно поставить твердую четверку»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал ничью с «Рубином» (2:2) в матче первого тура РПЛ.

— Оцените старт сезона. Наверное большего ждали?

— От первого матча всегда ждут каких-то ярких эмоций. Матч получился непростой. Но, тем не менее команда сыграла, вытянула матч. Наверное, команде можно поставить сегодня твердую четверку.