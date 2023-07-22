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Сегодня, 22:20

Юран — об удалении Александрова: «Случись такая ситуация у ворот «Зенита», может и желтой не было бы»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче первого тура РПЛ.

На 48-й минуте Иванов показал желтую карточку защитнику нижегородцев Виктору Александрову за фол на полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве. После вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода арбитр изменил свое решение и удалил Александрова с поля.

«План, который мы выбрали на эту игру, в принципе, работал. Мы не «садились» глубоко, старались выходить в атаку. Был момент для гола у Калинского, еще пара хороших подходов в первом тайме. «Зенит» же вообще ничего не мог сделать впереди. К сожалению, красная карточка сломала нам игру. Пересмотрел этот эпизод. Игрок «Зенита» пробрасывал мяч, который уходил к в сторону углового. Судья всё видел, отреагировал — желтая карточка. Но потом почему-то вмешался его помощник на системе VAR, и решение было изменено. Я уверен на двести процентов: случись такая ситуация с красной карточкой у ворот «Зенита» — там, может, и желтой не было бы...», — цитирует Юрана официальный сайт нижегородцев.

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/88997/
Сергей Юран
Футбол
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Крылья Советов

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
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