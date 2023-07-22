Чавес, разорвавший контракт с «Пачукой», прилетает в Москву в воскресенье

Как стало известно «СЭ», Луис Чавес, который разорвал контракт с «Пачукой» для перехода в «Динамо», должен прилететь в Москву в воскресенье, 23 июля.

Соглашение бело-голубых с полузащитником сборной Мексики будет рассчитано на четыре года.

В субботу, 22 июля «Пачука» выступила с заявлением, в котором сообщила, что Чавес покинет команду на правах свободного агента, самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход. В мексиканском клубе объяснили, что не могут проводить какие-либо финансовые операции с российскими клубами из-за санкций, направленных в адрес России.

Чавес выступает за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду.

Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.