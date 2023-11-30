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Сегодня, 17:40

Наумов: «Зенит» совершит ошибку, если не договорится с Круговым о контракте»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал отказ защитника «Зенита» Данила Кругового продлить контракт с петербургским клубом.

«Не знаю, насколько его не удовлетворяет финансовое положение, но я думаю, его больше не удовлетворяет то, что он имеет мало игровой практики. Круговой вообще-то сложился уже как мастер и он может играть гораздо больше времени, чем ему дается. Я вижу в этом главную причину. Наверное, финансовая составляющая тоже играет роль, но я не думаю, что у Кругового зарплата в «Зените» маленькая. И вряд ли кто-то может ему предложить больше, ну, может быть, за исключением двух-трех клубов РПЛ. Это дело, в общем-то, самого игрока, надо смотреть, но мне кажется, что «Зенит» совершит ошибку, если просто так порвет договоренности с Круговым», — приводит слова Наумова «Спорт День за Днем».

Ранее Круговой заявил «СЭ», что его не устроило предложение «Зенита» по новому контракту.

Текущее соглашение 25-летнего защитника рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarket оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Источник: Спорт День за Днем
Данил Круговой
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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