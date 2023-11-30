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Тикнизян — о драке Дзюбы и Пиняева: «Это фейк, у нас дружный коллектив»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал информацию о драке между форвардом команды Артемом Дзюбой и вингером Сергеем Пиняевым.

«Это фейк. У нас дружный коллектив. Как и в нормальной команде, бывают разговоры после матча, но никогда до драк дело не доходило», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Наяир Тикнизян
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
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