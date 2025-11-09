Нагорных — о контракте Баринова: «Переговоры находятся в прогрессивной стадии»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о продлении контракта с капитаном команды Дмитрием Бариновым.

«Контракт Баринова? Идут переговоры. Находятся в прогрессивной стадии», — сказал Нагорных после матча 15-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

Действующий контракт 29-летнего хавбека с «Локомотивом» истекает летом 2026 года.