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Сегодня, 06:43

Анчелотти: «Неймар готов играть все 90 минут против Шотландии»

Евгений Козинов
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что нападающий Неймар готов сыграть 90 минут в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Шотландии. 34-летний бразилец пропустил первые две игры бразильской команды на ЧМ-2026.

«Неймар в строю, он хорошо тренировался на этой неделе и хорошо подготовился к матчу. Мы все очень довольны. Его качества могут многое дать команде. Он может играть все 90 минут и хорошо себя чувствует. В последнее время Неймар демонстрирует очень хорошее отношение к делу. Он прекрасно знает своих партнеров по команде, работает очень хорошо и с большой серьезностью. Я очень доволен им. Он привносит свой опыт и знания в футболе», — приводит AS слова Анчелотти.

Матч Шотландия — Бразилия пройдет в четверг, 25 июня, на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс. Начало игры — в 1.00 по московскому времени.

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