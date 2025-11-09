«Ахмат» — «Спартак»: хозяева отыграли один мяч
«Ахмат» отыграл один мяч в игре 15-го тура чемпионата России против «Спартака» — 1:2.
На 60-й минуте отличился Георгий Мелкадзе. 28-летний нападающий, который является бывшим игроком «Спартака», не стал праздновать гол в ворота красно-белых.
Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович, говоря про отмену красной карточки Мелкадзе после матча с «Балтикой», заявил, что ни в одной стране не видел таких случаев.
Игра проходит в Грозном на «Ахмат Арене». «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».
