9 ноября, 18:55

Тренер «Спартака» Станкович получил желтую карточку в матче с «Ахматом»

Алина Савинова

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил желтую карточку в матче 15-го тура чемпионата России против «Ахмата».

Главный арбитр Артем Чистяков на 62-й минуте показал предупреждение 47-летнему специалисту, который эмоционально вел себя на бровке.

Игра проходит в Грозном на «Ахмат Арене». «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
09 ноября, 17:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Спартак

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • rac135

    Как же всё повторяется( КДК вынес наказание Абаскалю «Мы установили, что Абаскаль не оскорблял ни судей, ни определенных лиц. Учитывая все обстоятельства, по статье 96 дисциплинарного регламента за неспортивное поведение официального лица клуба —оштрафовать главного тренера «Спартака»»

    09.11.2025

  • Алексей Епишин

    вот сейчас вижу как Мусаев скачет и орет на судью, у Станковича давно ничего даже близко похожего не было. угадаете получил ли Мусаев карточку?

    09.11.2025

  • Алексей Епишин

    а Черчесов не истерил в этом же матче несколько раз до Станковича? или это другое. Станковичу же за первое же возмущение сразу карточка. Что в этом правильного я не знаю. Наказывать нужно или всех или никого. А судить одного тренера по особым правилам, а потом апелировать к количеству карточек у него - это грязная игра. в прочем ничего нового.

    09.11.2025

  • Gordon

    Со Станковичем понятно. Истерит и получает по делу карточки. Вопрос в другом. Некоторые другие, - в частности, Семак, в меньшей степени - Карпин, - ведут себя ничуть не лучше. Семак так даже похуже - вообще после каждого эпизода резервного ододевает. Но, почему-то, карточек не получают. Неправильно это.

    09.11.2025

  • rac135

    Видимо недплатили Чистякову( Иначе, показал бы красную))

    09.11.2025

  • James Gang

    Всё как обычно в этом мире. Светит солнце, дует ветер, А Станкович психует на бровке... Ничего нового!

    09.11.2025

  • AlexCS4

    Станкович? Карточку получил? Это нормально.

    09.11.2025

  • Аз есмь

    Да ну нах. Не может быть. Никогда такого не было.

    09.11.2025

  • AlexCS4

    Неисправимый. Это не лечится.

    09.11.2025

    • Нагорных — о контракте Баринова: «Переговоры находятся в прогрессивной стадии»

    «Спартак» одержал победу над «Ахматом» благодаря дублю Солари
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

