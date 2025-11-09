Тренер «Спартака» Станкович получил желтую карточку в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил желтую карточку в матче 15-го тура чемпионата России против «Ахмата».

Главный арбитр Артем Чистяков на 62-й минуте показал предупреждение 47-летнему специалисту, который эмоционально вел себя на бровке.

Игра проходит в Грозном на «Ахмат Арене». «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».