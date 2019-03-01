Юрий Газинский: "Тяжелее сборов, чем у Горлуковича, в моей карьере не было"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в интервью "СЭ" признался, что самые тяжелые сборы в его карьере были на просмотре в СКА​, который тогда тренировал Сергей Горлукович. Однако в хабаровский клуб игрок так и не перешел.

– Дзюба говорил, что при Манчини в "Зените" шел на тренировки как на каторгу. В вашей жизни такое случалось?

– Бог миловал.

– Может, при Горлуковиче, когда приехали к нему на просмотр в хабаровский СКА?

– Ну что вы! У него вся работа с мячом, хотя нагружал будь здоров! Тяжелее сборов в моей карьере не было. Три тренировки в день, не считая утренней пробежки на пляже. Когда выходили на поле, Горлукович требовал, чтоб все играли жестко. Даже в "квадратах" рубились так, что искры летели.

– Как полагаете, чем вы ему не понравились?

– С чего вы взяли? Горлукович готов был меня оставить в команде, но я предпочел вернуться в Комсомольск-на-Амуре. (Александр Кружков)

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