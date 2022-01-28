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«Все будет решаться руководством». Гаврилов сомневается в ценности Бакаева для «Спартака»

Юрий Гаврилов сомневается в ценности Бакаева для «Спартака»
Микеле Антонов

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал «СЭ» игру полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в товарищеском матче против «Слована» (2:2).

«Хорошо, что Бакаев забил гол. Что касается контракта, пусть игрок сам решает, продлевать его или нет. Если «Спартак» не захочет продлевать, игроку нужно будет доказывать своей игрой приверженность клубу. Уже не знаю, насколько Бакаев ценный игрок. Здесь, может быть, Зелимхан еще что-то и показывает, а что будет против сильных соперников... Команда слабая. Играют на сборах в подготовительный период. Все будет решаться руководством», — сказал Гаврилов «СЭ».

В матче против «Слована» Бакаев отличился забитым голом и голевой передачей.

Контракт 25-летнего россиянина с красно-белыми действует до конца июня 2022 года.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Слован&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Зелимхан Бакаев и&nbsp;Михаил Игнатов. «Спартак» упустил победу в первом матче Ваноли. Зато у Бакаева — гол плюс пас

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ТМ 2.5

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12%

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Сенегал
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П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

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ТБ 1.5

14%

1.74
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ПСЖ
Ницца

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26%

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Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
Зелимхан Бакаев
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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