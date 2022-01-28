Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Заремы Салиховой о бывшем генеральном директоре красно-белых Шамиле Газизове.

«Мне кажется, Зарема никуда и не уходила. То, что она ушла из инфополя, было вынужденным маневром. Это обусловлено неприятием ее персоны большинством болельщиков. Но все равно Зарема, как и оказывала влияние, так и продолжает. Это влияние будет только усиливаться. Что касается резких слов в адрес Газизова, она же женщина. Зарема фонтанирует эмоциями. Для нее это нормально», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее Салихова заявила, что Газизов пытался пользоваться своей должностью ради личной выгоды.