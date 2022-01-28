Крал считает, что Зобнин мог бы заиграть в АПЛ

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, который на правах аренды выступает за «Вест Хэм», рассказал, кто бы из футболистов московского клуба мог заиграть в Англии.

— Ты знаешь уровень «Спартака», знаешь уровень АПЛ. Кто из этого состава красно-белых мог бы спокойно играть в Англии?

— Сложно сказать. Но, к примеру, Роман Зобнин обладает хорошим мышлением, он также типологически хороший игрок, а также он хорош физически подготовлен. Имею в виду не мышцы, а бег и другие качества. Но в целом сложно сказать. Ты никогда не знаешь, как ты адаптируешься для нового города или к ребятам из команды, к новому языку. Мое мнение — Зобнин, но ты никогда не можешь знать наверняка.