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Сегодня, 10:05

Белоус — об ошибке Песьякова: «Не его проблема. «Сити» может так разыгрывать, «Ростов» — нет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Песьяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» прокомментировал второй гол «Спартака» в ворота ростовского клуба (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

— После второго гола «Спартака» вновь будут язвить по поводу великолепной игры Песьякова ногами?

— Я в свое время, будучи генеральным директором «Ростова», приглашал Песьякова из «Томи» в нашу команду. Этот вратарь мне очень нравился. Продолжаю считать Сергея сильным голкипером. И в глобальном смысле это не его проблема, что он допустил ошибку. Тренерский штаб «Ростова» просит его так играть. Но что мы видим? Песьяков в очередной раз наступил на те же грабли. Может быть, все-таки стоит отходить этой философии игры?

— Думаете?

— Конечно. Надо исходить из тех футболистов, которые есть у тебя в команде. Разыгрывать мяч могут позволить себе в «Атлетико», «Барселоне», «Манчестер Сити», «Баварии». Там другой уровень индивидуального мастерства. В «Ростове» сложно обойтись без серьезных ошибок при таком стиле игры вратаря. Ты все время рискуешь. Так что не надо все валить сейчас на Песьякова. Лучше копнуть глубже.

— Кого бы вы выделили в составе дончан?

— Никого. Подвела реализация. В первом тайме два хороших шанса упустил Голенков. Ну забей он хотя бы один мяч — было бы легче. Байрамян тоже не попал в створ из убойной позиции. Ну как так? Камера в этот момент крупным планом показала Карпина. Так Валерий Георгиевич чуть себе харакири не сделал после удара своего полузащитника...

Евгений Чернов и&nbsp;Александр Соболев. «Почему Абаскаль так отвечает на вопрос про Соболева? Сравните его с Семаком». Белоус о победе «Спартака» над «Ростовом»

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).

В следующем туре чемпионата России-2023/24 красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой», а ростовчане 26 ноября примут «Пари НН».

Сергей Песьяков
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Юрий Белоус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 0 : 2
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 2 : 1
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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Спартак

 11 1 3
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