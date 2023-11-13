Белоус — об ошибке Песьякова: «Не его проблема. «Сити» может так разыгрывать, «Ростов» — нет»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» прокомментировал второй гол «Спартака» в ворота ростовского клуба (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

— После второго гола «Спартака» вновь будут язвить по поводу великолепной игры Песьякова ногами?

— Я в свое время, будучи генеральным директором «Ростова», приглашал Песьякова из «Томи» в нашу команду. Этот вратарь мне очень нравился. Продолжаю считать Сергея сильным голкипером. И в глобальном смысле это не его проблема, что он допустил ошибку. Тренерский штаб «Ростова» просит его так играть. Но что мы видим? Песьяков в очередной раз наступил на те же грабли. Может быть, все-таки стоит отходить этой философии игры?

— Думаете?

— Конечно. Надо исходить из тех футболистов, которые есть у тебя в команде. Разыгрывать мяч могут позволить себе в «Атлетико», «Барселоне», «Манчестер Сити», «Баварии». Там другой уровень индивидуального мастерства. В «Ростове» сложно обойтись без серьезных ошибок при таком стиле игры вратаря. Ты все время рискуешь. Так что не надо все валить сейчас на Песьякова. Лучше копнуть глубже.

— Кого бы вы выделили в составе дончан?

— Никого. Подвела реализация. В первом тайме два хороших шанса упустил Голенков. Ну забей он хотя бы один мяч — было бы легче. Байрамян тоже не попал в створ из убойной позиции. Ну как так? Камера в этот момент крупным планом показала Карпина. Так Валерий Георгиевич чуть себе харакири не сделал после удара своего полузащитника...

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).

В следующем туре чемпионата России-2023/24 красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой», а ростовчане 26 ноября примут «Пари НН».