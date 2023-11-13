Леонид Федун рассказал, когда посетит матч «Спартака»

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» рассказал, когда посетит матч красно-белых.

«Когда посещу матч «Спартака»? Когда-нибудь увидите меня на стадионе. Возможно ли в этом году? Посмотрим», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» после победы над «Ростовом» (2:1) в 15-м туре набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой».