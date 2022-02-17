«Химки» заключили контракт с новым спонсором до конца сезона

Футбольный клуб «Химки» нашел нового официального спонсора — АО «Мособлгаз».

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет действовать до конца сезона-2021/22, сообщает сайт клуба.

«Перед возобновлением чемпионата мы рады представить нашего нового партнёра — «Мособлгаз» — крупнейшее газораспределительное предприятие России, представляющее наш регион. Это очень ценная поддержка для нашего футбольного клуба, которому необходимо решить непростую задачу во второй части сезона. Приятно, что мы начинаем сотрудничество с организацией, которая поддерживает развитие спорта в Подмосковье. Мы приложим все усилия, чтобы взаимодействие получилось эффективным и принесло обоим сторонам взаимную пользу», — заявил генеральный директор клуба Владимир Габулов.