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Дмитрий Селюк: «В «Химках» все проблемы из-за Юрана»

Алина Савинова
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Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что проблемы «Химок» начались с приходом в тренерский штаб Сергея Юрана.

«Многие говорят о том, что Юрана нужно вернуть, но в «Химках» все проблемы из-за Юрана. Он собирал эту команду, тренировал, оставив после себя такое наследие. Многие из тех, кого он набрал, достойны играть в ФНЛ, а не в РПЛ. В клубе случайные люди, с которых Юран, я уверен, получал деньги.

Все последующие тренеры не могут привести кого-то нового, они должны мучиться с теми, кого привел Юран, а там половину нужно просто выгнать. Так что, к Юрану должны быть вопросы", — цитирует Cелюка Metaratings.ru.

В феврале 2022 года Юран был назначен на пост главного тренера подмосковного клуба. В августе 53-летнего специалиста отправили в отставку. До этого Юран возглавлял «Химки» дважды — в 2008 году и 2020-ом.

На данный момент подмосковный клуб с 9 очками занимает предпоследнее место в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-v-khimkakh-vse-problemy-iz-za-yurana-1395972/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Сергей Юран
ФК Химки
Дмитрий Селюк
20
5
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
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