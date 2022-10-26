Дмитрий Селюк: «В «Химках» все проблемы из-за Юрана»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что проблемы «Химок» начались с приходом в тренерский штаб Сергея Юрана.

«Многие говорят о том, что Юрана нужно вернуть, но в «Химках» все проблемы из-за Юрана. Он собирал эту команду, тренировал, оставив после себя такое наследие. Многие из тех, кого он набрал, достойны играть в ФНЛ, а не в РПЛ. В клубе случайные люди, с которых Юран, я уверен, получал деньги.

Все последующие тренеры не могут привести кого-то нового, они должны мучиться с теми, кого привел Юран, а там половину нужно просто выгнать. Так что, к Юрану должны быть вопросы", — цитирует Cелюка Metaratings.ru.

В феврале 2022 года Юран был назначен на пост главного тренера подмосковного клуба. В августе 53-летнего специалиста отправили в отставку. До этого Юран возглавлял «Химки» дважды — в 2008 году и 2020-ом.

На данный момент подмосковный клуб с 9 очками занимает предпоследнее место в РПЛ.