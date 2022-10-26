Юран заявил, что неоднократно сталкивался с задержками зарплаты в «Химках»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информации о невыплате зарплат ряду сотрудников и футболистам клуба.

«В «Химках» неоднократно сталкивался с такой проблемой, и касалась она абсолютно всех — и персонала, и тренерского штаба, и футболистов. Конечно, ситуация неприятная, но со временем долги выплачивались, люди дожидались своих денег», — сказал Юран «Известиям».

По информации «СЭ», задолженность по зарплате в «Химках» составляет один месяц. В клубе выплачены зарплаты за августа, футболистам должны только за сентябрь.

26 октября Telegram-канал Baza сообщил, что на руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело за задержку по выплате зарплаты. Также информировалось, что в «Химках» сотрудники и футболисты не получали денег больше трех месяцев.