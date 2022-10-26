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Юран заявил, что неоднократно сталкивался с задержками зарплаты в «Химках»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информации о невыплате зарплат ряду сотрудников и футболистам клуба.

«В «Химках» неоднократно сталкивался с такой проблемой, и касалась она абсолютно всех — и персонала, и тренерского штаба, и футболистов. Конечно, ситуация неприятная, но со временем долги выплачивались, люди дожидались своих денег», — сказал Юран «Известиям».

По информации «СЭ», задолженность по зарплате в «Химках» составляет один месяц. В клубе выплачены зарплаты за августа, футболистам должны только за сентябрь.

26 октября Telegram-канал Baza сообщил, что на руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело за задержку по выплате зарплаты. Также информировалось, что в «Химках» сотрудники и футболисты не получали денег больше трех месяцев.

Источник: https://iz.ru/1416404/2022-10-26/eks-trener-khimok-iuran-rasskazal-o-zaderzhkakh-zarplat-v-klube

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Реал 2
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Ф2(0)

31%

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21%

1.65
Сергей Юран
ФК Химки
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
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