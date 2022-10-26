Защитник «Спартака» Маслов рассказал о периоде восстановления от тяжелых травм

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о периоде восстановления от тяжелых травм.

Из-за проблем с сухожилиями обеих четырехглавых мышц он пропустил 447 дней — футболист не появлялся на поле с 10 мая 2021 года по 31 июля 2022 года.

«Было тяжело, и, когда опускались мои руки, их поддерживали родственники, чтобы они не опустились полностью. Спасибо моим родственникам и девушке, именно их поддержка помогла мне не упасть в эмоциональном плане. Как поддерживала девушка? Ее присутствие, поведение и какие-то мимолетные действия помогали мне сохранять веру», — приводит Sport24 слова Маслова.

В сезоне-2022/23 Маслов забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 10 матчах за «Спартак».