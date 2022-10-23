Юран отрицает, что наложил проклятие на «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал последние результаты команды после его отставки.

В воскресенье, 23 октября подмосковный клуб сыграет против «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ (начало — в 16.30 мск).

— Вы наложили проклятье на «Химки»?

— Я похож на человека, который мог бы наложить проклятье? Я прошел с этими ребятами многое, играл в финале Кубка России. Переживаю за них до сих пор и радуюсь, когда у них что-то получается.

— Каково это, когда тренер не может управлять командой со скамейки? Абаскаля не будет сегодня.

— Когда главный тренер присутствует на бровке — это естественно и желательно. Но, думаю, ничего сверхъестественного не случится. Даже я, когда не был на бровке, реагировал — какие замены сделать, какие поправки внести. Бывают такие моменты, но это некритично.

Юран покинул «Химки» в начале августа нынешнего года. После его отставки команда потерпела 11 поражений и дважды сыграла вничью.