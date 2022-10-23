Мартинс: «Думаю, что мы победим «Химки» сегодня»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о настрое команды на матч 14-го тура РПЛ с «Химками»

«Думаю, что мы победим «Химки» сегодня. Сделаем все для этого. Думаю, что еще сможем побороться с «Зенитом», — сказал Мартинс «СЭ».

Матч между красно-белыми и подмосковным клубом пройдет сегодня, 23 октября. Начало — в 16.30 по московскому времени.