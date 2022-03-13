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Сегодня, 17:01

Юран оценил игру «Химок» и судейство в матче против «Сочи»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал ничью в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:0).

«Я говорил, что команда будет играть и в три, и в четыре, и даже в пять центральных. Все зависит от соперника, подразумевалось две схемы, но здесь нам действительно не хватает защитника. Понятно, что выхода не было, играли в четыре. Хватит уже детских индивидуальных ошибок. Но парни молодцы, они слушают, они выполняют. Для любого тренера это определяющий фактор, когда игрок тебя слышит, и он делает это на поле. Да, может, что-то не получилось технически, но в схеме однозначно они сделали сегодня то, чего от них и требовалось», — сказал Юран.

Российский специалист также высказался о работе судей в матче против сочинцев.

«Раз ВАР смотрит и дает сигнал арбитру, то, скорее, там было нарушение. Я видел, это был технический брак со стороны Баженова головой, рука там находилась. ВАР посмотрел, там нечёткая линия, там буквально мизер, колено впереди было. Отработали, претензий нет. Хотелось бы, чтобы меньше ошибались, но всегда есть человеческий фактор. Это больше вопросы к руководителю и спортивному директору. В целом Матюнин хорошо отработал», — добавил Юран.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в таблице Тинькофф РПЛ с 15 очками в 21 матче.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:0
Сочи
Нереализованный пенальти
Юсупов 63
Химки
Лантратов Тихий Набиуллин (Руденко, 78) Волков Боженов Глушаков Сабович (Кухарчук, 64) Главчич (Магомедов, 64) Камышев Мирзов Ламкель Зе (Садыгов, 90+1)
Сочи
Адамов (Джанаев, 90+6) Дркушич Родригау Терехов Цаллагов Юрганов Заика (Маргасов, 57) Юсупов (Попов, 75) Бурмистров (Мелкадзе, 57) Ангбан Кассьерра
Предупреждения
Ламкель Зе 9’, Мирзов 20’, Главчич 59’, Боженов 62’, Сабович 62’, Руденко 90+3’  -  Дркушич 48’, Юсупов 56’
Судьи
Матюнин (Москва) Мосякин (Москва) Березнов (Москва)
ВАР
Шадыханов (Москва) Воронцов (Ярославль)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
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Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

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ИТБ2 (1.0)

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Манчестер Юнайтед 3
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Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Химки
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
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 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
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 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
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 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
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 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
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