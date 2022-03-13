Мелкадзе рассказал, почему перешел из «Спартака» в «Сочи»

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, почему ушел из «Спартака» в сочинский клуб.

— Как происходил уход из «Спартака»?

— Я отвечал на эти вопросы. Ни с кем не разговаривал. Мне просто сказали играть за вторую команду, вот и все. Это футбол. Футбольная жизнь из этого и состоит.

— Какую планку по голам хочешь поставить?

— Сначала было бы неплохо закрепиться в стартовом составе, а потом уже думать о голах.

— Что для этого необходимо?

— Кто мне мешал сегодня выйти и забить два гола. Да никто не мешал. В следующем матче процентов на 90 буду в стартовом составе.

В этом сезоне 24-летний Мелкадзе провел четыре матча за «Спартак» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее форвард выступал в «Тосно», «Тамбове», «Ахмате», а также вызывался в расположение молоджной сборной России.