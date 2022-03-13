В «Химках» ответили на вопрос, зачем клуб подписал Мамаева и отпустил Соколова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему клуб подписал полузащитника Павла Мамаева и отпустил Артема Соколова в «Крылья Советов».

— А зачем тогда вы отдали Соколова и взяли вместо него Мамаева. Как это можно объяснить?

— У нас по Соколову был контракт обязательств. Мы были должны его отдать. Кто виноват в произошедшем? Прошлое руководство. Никакие фамилии я называть не буду. Это не вина Анохина. За это понесли отвественности его прошлые менеджеры.

18-летний Соколов выступал за «Химки» с июля 2021 года, в феврале этого года он перешел в «Крылья Советов». 33-летний Мамаев стал игроком подмосковной команды в январе.