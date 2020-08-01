Юран надеется, что губернатор отреагирует на письмо игроков «Химок»

Сергей Юран, об отставке которого с поста главного тренера «Химок» было объявлено в субботу, выразил надежду на то, что губернатор Московской области Андрей Воробьев обратит внимание на письмо футболистов команды, в котором те просят оставить специалиста в должности.

— Ребята написали открытое письмо на имя губернатора Московской области с просьбой оставить меня, — приводит «РИА Новости» слова Юрана. — Это команда! Футболистов не обманешь. Мы работаем с ними вместе, нам комфортно. Они бьются за Подмосковье, за Химки. Это их искреннее отношение. Я надеюсь, что губернатор отреагирует на письмо ребят. Нельзя не послушать коллектив. Мы в команде как одна семья. Что на поле, что в быту — они могли мне позвонить даже по неспортивным вопросам, посоветоваться.

Под руководством Юрана «Химки» финишировали на втором месте в первенстве Олимп-ФНЛ, досрочно прерванном из-за пандемии коронавируса. В Олимп-Кубке России «Химки» добрались до финала, где уступили «Зениту» (0:1).