Юные сочинские футболисты в восторге от встречи с Дзюбой. Видео

"Зенит" в своем официальном Twitter поделился видео, на котором юные сочинские футболисты с восторгом встречают нападающего команды Артема Дзюбу.

Юные спортсмены, которым предстояло вывести футболистов питерского клуба на матч с "Сочи" встречали нападающего "Зенита" и сборной России восторженными криками: "Дзюба, Дзюба, Дзюба".

В матче 2-го тура РПЛ питерцы на выезде обыграли "Сочи" со счетом 2:0. Из-за перенесенной накануне простуды Дзюба вышел на замену только на 65 минуте, однако успел отдать голевой пас Магомеду Оздоеву, забившему второй гол "Зенита" на 88 минуте встречи.

«Дзюба! Дзюба! Дзюба!»: как нападающего встретили в Сочи 🙀😻😹



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