Полузащитник Юсуф Языджи провел первый матч за ЦСКА. Он вышел на поле в товарищеской игре против «Дюделанжа».

— В настоящий момент я еще не полностью готов, буду набирать форму шаг за шагом. Для первой игры все прошло хорошо, вместе с моими новыми одноклубниками мы работаем на сборах каждый день, улучшаем свои кондиции, — цитирует турка сайт ЦСКА.

— Легко ли было понимать партнеров на поле?

— Мы говорим на разных языках, но язык футбола одинаков во всем мире. Проблем не было, ребята помогали мне, и это здорово.