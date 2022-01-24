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«Стоило кому-то привезти, так начинал перепалку». Бывший нападающий «Спартака» рассказал о характере Дзюбы

Бывший нападающий «Спартака» Обухов рассказал о характере Артема Дзюбы
Иван Шитик
Корреспондент

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов рассказал, каким запомнил Артема Дзюбу, когда он выступал за красно-белых.

— Каким ты запомнил Дзюбу в «Спартаке»?

— Максималистом. Вообще не умеет проигрывать. Если команда Артема проиграла, то это сразу эмоции. Стоило кому-то привезти, Дзюба начинал перепалку: «Да ты чего делаешь?!» Но за полем стихал: «Извини, на эмоциях вскипел».

— Ты плотно пересекался с Артемом?

— Только на сборах. Но даже там, на простых тренировках уступить было неприемлемо. Ничего, кроме победы, — сказал Обухов Sport24.

— Сейчас много таких эмоциональных, как тот Дзюба?

— Это что-то из уже уходящего поколения. Сейчас уже реже пихают молодым. Потерял молодой мяч, ошибся — реакция спокойная. Когда терял я, тут же получал.

— Тебе ближе современный подход?

— Конечно. Молодых только поддерживаю. Если они равнодушны, как ни в чем не бывало возвращаются назад, конечно, начинаешь злиться. Но когда игрок доказывает, старается, ему нужна поддержка.

19 июля ФИФА объявила о дисквалификации Обухова за нарушение антидопинговых правил. Футболист был наказан на основании данных из базы Московской антидопинговой лаборатории. Допинг-проба была взята в 2013 году.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-01-24-obukhov-o-dzyube-v-spartake-maksimalist-stoilo-komu-to-privezti-artem-nachinal-perepalku-da-ty-chego-delayesh
Артем Дзюба
Владимир Обухов
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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