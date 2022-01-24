«Стоило кому-то привезти, так начинал перепалку». Бывший нападающий «Спартака» рассказал о характере Дзюбы

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов рассказал, каким запомнил Артема Дзюбу, когда он выступал за красно-белых.

— Каким ты запомнил Дзюбу в «Спартаке»?

— Максималистом. Вообще не умеет проигрывать. Если команда Артема проиграла, то это сразу эмоции. Стоило кому-то привезти, Дзюба начинал перепалку: «Да ты чего делаешь?!» Но за полем стихал: «Извини, на эмоциях вскипел».

— Ты плотно пересекался с Артемом?

— Только на сборах. Но даже там, на простых тренировках уступить было неприемлемо. Ничего, кроме победы, — сказал Обухов Sport24.

— Сейчас много таких эмоциональных, как тот Дзюба?

— Это что-то из уже уходящего поколения. Сейчас уже реже пихают молодым. Потерял молодой мяч, ошибся — реакция спокойная. Когда терял я, тут же получал.

— Тебе ближе современный подход?

— Конечно. Молодых только поддерживаю. Если они равнодушны, как ни в чем не бывало возвращаются назад, конечно, начинаешь злиться. Но когда игрок доказывает, старается, ему нужна поддержка.

19 июля ФИФА объявила о дисквалификации Обухова за нарушение антидопинговых правил. Футболист был наказан на основании данных из базы Московской антидопинговой лаборатории. Допинг-проба была взята в 2013 году.