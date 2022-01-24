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Иван Обляков: «С Языджи можно сыграть через пас, он все понимает»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги товарищеского матча против «Дюделанжа» (0:1).

— Иван, как справились с игрой под нагрузками?

— Было тяжеловато, давно не играли. Моменты были и в первом тайме, и во втором. Гол нелепый — из-за поля Дивей (Игорь Дивеев) ошибся чуть-чуть, мяч проскочил, но ничего страшного. Работаем дальше, немного отдохнем — и в Кампоамор, на второй и третий сбор, — цитирует игрока сайт ЦСКА.

— Знал, что придется выходить второй раз на поле?

— Нет, в перерыве сказали разминаться. Было немного непривычно — успеваешь остыть, нужно опять разогреваться, как вышел — вначале мяч принять не смог, чуть холодненький был.

— За первый сбор чувствуешь прогресс?

— Физическую форму набираем нормально. Дальше на втором-третьем сборе будет тактика и так далее.

— Чем запомнился Юсуф Языджи на поле?

— Хороший, техничный футболист, пришел из сильного клуба, чемпион Франции. С ним можно сыграть через пас, он все понимает. Есть сильные качества, будем работать (улыбается).

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/sygrali-neplokho-dlya-pervogo-raza/
Иван Обляков
ФК Дюделанж
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
1
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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