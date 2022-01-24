Иван Обляков: «С Языджи можно сыграть через пас, он все понимает»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги товарищеского матча против «Дюделанжа» (0:1).

— Иван, как справились с игрой под нагрузками?

— Было тяжеловато, давно не играли. Моменты были и в первом тайме, и во втором. Гол нелепый — из-за поля Дивей (Игорь Дивеев) ошибся чуть-чуть, мяч проскочил, но ничего страшного. Работаем дальше, немного отдохнем — и в Кампоамор, на второй и третий сбор, — цитирует игрока сайт ЦСКА.

— Знал, что придется выходить второй раз на поле?

— Нет, в перерыве сказали разминаться. Было немного непривычно — успеваешь остыть, нужно опять разогреваться, как вышел — вначале мяч принять не смог, чуть холодненький был.

— За первый сбор чувствуешь прогресс?

— Физическую форму набираем нормально. Дальше на втором-третьем сборе будет тактика и так далее.

— Чем запомнился Юсуф Языджи на поле?

— Хороший, техничный футболист, пришел из сильного клуба, чемпион Франции. С ним можно сыграть через пас, он все понимает. Есть сильные качества, будем работать (улыбается).