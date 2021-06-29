Талалаев высказался о вакцинировании игроков «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, как относится к вакцинации от коронавируса.

— Вакцинироваться, однозначно, нужно. Нам нужно было сделать это немного раньше, чтобы к чемпионату подходить уже готовыми. Моя жена делала вакцину и всё равно состояние после второго укола такое, пограничное. У нас, получается, что вторая вакцина будет после первого тура. Поэтому сейчас определим всех, у кого есть антитела. Кто переболел, тем нет необходимости делать, а все остальные, штаб и персонал, все сделаем. Мы сделаем здесь, а иностранцам даем возможность, кто хочет, могут привиться у себя дома, потому что это добровольное дело. Но все должны быть в безопасности, для того, чтобы спокойно выполнять свою профессиональную деятельность.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 134 545 летальных исходов, выздоровели 4 984 037 человек.

Полностью интервью с Андреем Талалаевым читайте на сайте «СЭ»