Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Талалаев высказался о вакцинировании игроков «Ахмата»

15:40
Андрей Талалаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Талалаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, как относится к вакцинации от коронавируса.

— Вакцинироваться, однозначно, нужно. Нам нужно было сделать это немного раньше, чтобы к чемпионату подходить уже готовыми. Моя жена делала вакцину и всё равно состояние после второго укола такое, пограничное. У нас, получается, что вторая вакцина будет после первого тура. Поэтому сейчас определим всех, у кого есть антитела. Кто переболел, тем нет необходимости делать, а все остальные, штаб и персонал, все сделаем. Мы сделаем здесь, а иностранцам даем возможность, кто хочет, могут привиться у себя дома, потому что это добровольное дело. Но все должны быть в безопасности, для того, чтобы спокойно выполнять свою профессиональную деятельность.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 134 545 летальных исходов, выздоровели 4 984 037 человек.

Полностью интервью с Андреем Талалаевым читайте на сайте «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Англия — Германия: прогноз Николая Писарева на матч Евро-2020
Какая погода будет в Москве после суперливня
Мстительные косатки напали на яхту и попытались ее потопить
В ГД ответили на требование Чехии о компенсациях за взрывы во Врбетице
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы