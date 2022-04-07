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Стало известно, где хочет продолжить карьеру Илья Кутепов

Защитник Илья Кутепов хочет продолжить карьеру в «Спартаке»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Илья Кутепов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», защитник московского «Спартака» Илья Кутепов сделает все для того, чтобы остаться в московском клубе.

«Спартак» является для игрока приоритетным вариантом продолжения карьеры. Илья хочет успеть восстановиться после травмы и сыграть в последних турах Тинькофф РПЛ. Ясности по поводу его будущего в клубе до сих пор нет.

В нынешнем сезоне Кутепов принял участие в пяти матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Илья Кутепов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
8
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