Яка Бийол: «Мы не понимаем, почему так играем»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол после матча с «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России (0:1) признал, что армейцы сейчас находятся в плохой форме.

— Мы не понимаем, почему играем так, — сказал Бийол. — Не можем забить. Но так бывает, в такой трудный момент мы должны быть вместе. Надеюсь, что что результат придет. Наверное, мы сейчас в плохой форме, все идет не так. Нам тяжело, поэтому сейчас все так. Иногда футболистом быть трудно.

— Влашич не забил пенальти...

— Никола — хороший игрок, он обязательно забьет в следующий раз. Он знает, что должен делать, и играет отлично, просто не может забить.

— У вас сегодня была неплохая передача, после нее почти случился гол. Можно ли это считать чем-то хорошим, что можно извлечь из этого матча?

— Мы находим что-то хорошее в каждом матче. У нас было много моментов, нужно только забивать. Когда ты ведешь даже 1:0, то уже совсем другая игра, все по-другому. Был бы результат, все было бы легко. В первых таймах мы всегда доминируем, ноне можем забить. Это проблема. Надеюсь, получится в следующем матче.

— Можно ли сказать, что это худший месяц в вашей карьере?

— У нас уже была похожая ситуация в прошлом сезоне. Когда такие результаты, даже тренироваться тяжелее. Все ребята понимают, что нужно делать, понимают, что нужно держаться вместе. У нас все еще молодая команда, мы растем. У нас все еще победная ментальность, все в ЦСКА хотят выигрывать.

— Уже несколько матчей подряд ЦСКА проводит вторые таймы хуже, чем первые.

— У нас не так много игроков и тяжелый календарь. Мы любим играть, это наша работа. Но мы не побеждаем, поэтому игры не приносят тех эмоций. Но вообще трудно сказать, почему у нас не получаются вторые таймы, наверное, это все же вопрос не ко мне. (Дмитрий Гирин)

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей