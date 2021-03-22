«Я жил армейским клубом». Гончаренко прокомментировал уход из ЦСКА

Белорусский тренер Виктор Гончаренко прокомментировал свой уход с поста главного тренера ЦСКА. По словам 43-летнего специалиста, работа в армейском клубе — лучший период в его тренерской карьере.

«Для меня было честью работать в таком великом клубе как ПФК ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент, — цитирует Гончаренко сайт ЦСКА. — За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце.

Выражаю благодарность руководству, всему тренерскому и административному штабу, сотрудникам клуба, игрокам.

Также хочется сказать отдельное спасибо нашим болельщикам, которые всегда поддерживают команду от первой до последней минуты. Помню мою ростовую фигуру и баннеры с цитатами на фанатской трибуне, когда меня дисквалифицировали на несколько матчей, было очень приятно. ЦСКА всегда будет первым!».

Напомним, ранее стало известно, что вместо Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА придет бывший нападающий команды Ивица Олич, до последнего времени входивший в штаб сборной Хорватии.

Гончаренко работал в ЦСКА с декабря 2016 года. ЦСКА в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ проиграл «Зениту» со счетом 2:3. Команда по дополнительным показателям опустилась со второго на пятое место в таблице.