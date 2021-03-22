Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян в разговоре с «СЭ» прокомментировал финансовые проблемы тамбовского клуба.

— У вас есть понимание, что произошло с «Тамбовом»?

— То, что с ними произошло, знает вся Россия.

— Были ли какие-то предпосылки к такому итогу во время вашей работы?

— Предпосылок не было никаких. Когда я принял команду, она уже выходила в РПЛ. На матчах было много болельщиков. Я понимал, что если игры будут именно в Тамбове, то эту машину не остановить. Люди, которые привели команду в высший дивизион, имеют феноменальный профессионализм. Огромный подвиг то, что они вышли в РПЛ. Еще больший подвиг — это то, что «Тамбов» сумел там остаться. В то время никто не мог подумать, что команда так рухнет.

— С финансами в команде все было в порядке?

— Совершенно верно. Всем зарплату платили вовремя. Я таких предпосылок вообще не чувствовал.

— Не должно ли было вас насторожить, что у команды нет своего стадиона?

— Не было не только своего стадиона. Было очень много параметров, по которым можно было сделать определенные выводы. Команды, которые приезжали на выезд в Тамбов, были в шоке от раздевалки. Она не соответствует уровню второй лиги. Феномен «Тамбова» заключается в том, что люди поставили цель шагать из лиги в лигу все выше и выше. Они вопреки всему эту цель и выполняли. Другой вопрос — что происходит сейчас.

— Нужна ли такая команда в лиге сейчас?

— Я не могу ответить на этот вопрос. Я там работал и знаю всю их кухню изнутри. Те люди, которые выполнили поставленные задачи, добились выдающихся результатов. В первую очередь, футболисты. Там была подобрана уникальная команда. С точки зрения человеческих качеств, тому коллективу не было равных. Тот состав никак не мог вылететь в ФНЛ.

— Почему все так сложилось?

— Подробности я не знаю и знать не хочу. Сейчас всем очевидно, что клуб прекратит свое существование.

«Тамбов» с 13 очками занимает последнее место в Тинькофф РПЛ.

(Владимир Пушкарев)