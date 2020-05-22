Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что будет нести ответственность за результаты работы нового главного тренера команды Марко Николича.

— Конечно, генеральный директор несет ответственность за все, что происходит в клубе, — сказал Кикнадзе, который сообщил о действии своего контракта до декабря 2024 года. — Очень хочу, чтобы здесь было понимание, потому что сейчас начались нападки на совет директоров, на Анатолия Мещерякова. Главная фигура, которая за все отвечает — генеральный директор. Когда я говорю о том, что совет директоров меня поддержал, это означает, что он выразил поддержку, но никаких гарантий у меня нет. И как говорит тот же самый Юрий Палыч Семин, я точно такой же нанятый менеджер, как и главный тренер. Дадут мне доработать до конца или нет, это вопрос совета директоров и качества выполнения моих обязанностей.

Я за все отвечаю. За финансовую составляющую — если клуб станет банкротом, я буду виноват. Если мы будем бороться не за первые места, это я виноват. Я тоже не хочу. Вот сейчас все время на Николича, а не важно. Любой контракт можно расторгнуть. Придет на его место другой тренер, но все равно за все отвечаю я. И другого не дано. По-другому не бывает. Это спорт. Здесь приходится принимать ответственные решения, жесткие решения, болезненные решения, но их надо принимать, потому что если их не принять, будет хуже. Определенные процессы можно запустить, но потом их будет тяжелее исправлять. Это надо понимать в полный рост.