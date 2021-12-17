«Я понимал, куда иду». Ваноли — об отсутствии спортивного директора в «Спартаке» и работе с Камоцци
Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился мнением об отсутствии спортивного директора в московском клубе, а также рассказал о работе с агентом Франко Камоцци.
— Вас не смущало при подписании контракта отсутствие спортивного и коммерческого директоров? — вопрос Ваноли на пресс-конференции на «Открытие Банк Арене».
— Я понимал, куда иду, руководство показало мне все, что нужно для достижения результата.
— Прилетев в Москву, вы встретились с Франко Камоцци, которого мы знаем как тайного советника семьи владельца клуба. Знакомы ли вы с Леонидом Федуном, с Заремой Салиховой? Общались ли вы с ними?
— По-моему, я достаточно ясно сказал ранее, что благодарен президенту клуба и совету директоров за возможность быть в «Спартаке».
Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. По информации «СЭ», зарплата Ваноли в «Спартаке» составит 1,5 миллиона евро в год.
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