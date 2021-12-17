Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился мнением об отсутствии спортивного директора в московском клубе, а также рассказал о работе с агентом Франко Камоцци.

— Вас не смущало при подписании контракта отсутствие спортивного и коммерческого директоров? — вопрос Ваноли на пресс-конференции на «Открытие Банк Арене».

— Я понимал, куда иду, руководство показало мне все, что нужно для достижения результата.

— Прилетев в Москву, вы встретились с Франко Камоцци, которого мы знаем как тайного советника семьи владельца клуба. Знакомы ли вы с Леонидом Федуном, с Заремой Салиховой? Общались ли вы с ними?

— По-моему, я достаточно ясно сказал ранее, что благодарен президенту клуба и совету директоров за возможность быть в «Спартаке».