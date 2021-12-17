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В «Урале» выступили против внедрения системы Fan ID

15:45
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на принятие Госдумой РФ законопроекта о введении Fan ID.

«Сто раз звонили, и мы говорим, что мы против Fan ID», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

По закону о Fan ID для доступа на спортивные мероприятия зрителям нужно получить паспорт болельщика.

Впервые Fan ID был использован на Кубке Конфедераций в 2017 году в России. Система идентификации болельщиков действовала и на чемпионате мира по футболу в 2018 году, и на матчах чемпионата Европы по футболу в 2021 году в Санкт-Петербурге.

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