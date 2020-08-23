«Вызов принят». «Локомотив» ответил «Спартаку» голом Ньясса
Пресс-служба «Локомотива» накануне матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» ответила сопернику красивым голом Умара Ньясса.
Нападающий «Локомотива» Умар Ньясс в гостевом матче 12-го тура чемпионата России сезона-2015/16 против «Спартака» на 49-й минуте удвоил преимущество своей команды — 2:0. На пути к воротам Ньясс сыграл в «стеночку» с полузащитником «Спартака» Романом Широковым, который случайно отдал форварду голевую передачу, и мощно пробил в дальний верхний угол ворот Артема Реброва из-за пределов штрафной. Встреча завершилась победой «Локомотива» (2:1).
«Вызов принят. Слово предоставляется Георгию Черданцеву», — написала пресс-служба «Локомотива» в Twitter.
Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 23 августа. Начало встречи — в 19.00 мск.
Вызов принят ??— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 23, 2020
Слово предоставляется @cherdantsev ? https://t.co/3Lls1z13c0 pic.twitter.com/zrtyAJcCNi
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