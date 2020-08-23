РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Вызов принят». «Локомотив» ответил «Спартаку» голом Ньясса

12:57
Теги:

Пресс-служба «Локомотива» накануне матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» ответила сопернику красивым голом Умара Ньясса.

Нападающий «Локомотива» Умар Ньясс в гостевом матче 12-го тура чемпионата России сезона-2015/16 против «Спартака» на 49-й минуте удвоил преимущество своей команды — 2:0. На пути к воротам Ньясс сыграл в «стеночку» с полузащитником «Спартака» Романом Широковым, который случайно отдал форварду голевую передачу, и мощно пробил в дальний верхний угол ворот Артема Реброва из-за пределов штрафной. Встреча завершилась победой «Локомотива» (2:1).

«Вызов принят. Слово предоставляется Георгию Черданцеву», — написала пресс-служба «Локомотива» в Twitter.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 23 августа. Начало встречи — в 19.00 мск.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fclokomotiv/status/1297471791317815297

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5123
Все опросы
Как закончится матч «Спартак» — «Локомотив»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 4-й тур. «Спартак» vs «Локо», ЦСКА vs Слуцкий и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир