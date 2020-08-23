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«Помните этого парня?» «Спартак» показал «Локомотиву» гол Кавенаги

12:44
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Пресс-служба «Спартака» накануне матча 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» напомнила сопернику гол Фернандо Кавенаги и намекнула на Эсекиэля Понсе.

В рамках чемпионата России-2005 в 15-м туре дерби с участием «Спартака» и «Локомотива» в «Лужниках» завершилось минимальной победой команды Владимира Эштрекова. В той встрече Кавенаги забил гол на 80-й минуте матча, отправив мяч в сетку ворот соперника сильным ударом.

«Хэй, «Локомотив», ну что, разомнемся перед матчем? Помните этого парня? Кстати, тоже Эсекиэль. Фернандо Эсекиэль Кавенаги», — подписала пост пресс-служба «Спартака».

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 23 августа. Начало встречи — в 19.00 мск.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1297467399789260801

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