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Выбери лучшего игрока 28-го тура РПЛ

18:37
Выбери лучшего игрока 28-го тура РПЛ.
Выбери лучшего игрока 28-го тура РПЛ.
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Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 28-го тура Тинькофф чемпионата России. В числе претендентов:

— Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа: дубль в матче с «Краснодаром» (3:1).

— Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин: сыграл «на ноль» в матче против «Динамо» (2:0).

— Форвард «Зенита» Сердар Азмун: хет-трик в матче с «Локомотивом» (6:1).

— Вратарь «Химок» Илья Лантратов: сыграл «на ноль» в матче с «Уралом» (1:0) и сделал 10 сэйвов.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры