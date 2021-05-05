Тренер «Крыльев Советов» Осинькин рассказал, за счет чего команда вышла в РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказал мнение о том, что помогло его команде завоевать путевку в Тинькофф РПЛ на следующий сезон.

«Это большой труд, очень длинный отрезок, — цитирует Осинькина ТАСС 5 мая. — Мы изначально прошли через много этапов — надо было и просто сформироваться, и выстроить игру, и стабилизировать ее, и мы очень рады, что сейчас это закончилось заслуженным, как я считаю, первым местом.

Самое главное, у нас, наверное, было некое внутреннее объединение — мы шли к одной цели, в которую верили, и все вместе мы не просто играли, а прогрессировали, каждый из нас стал лучше за время этого сезона».

Самарцы досрочно гарантировали себе первое место в Олимп-ФНЛ, набрав 95 очков в 40 играх.