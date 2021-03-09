Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Выбери лучшего игрока 21-го тура РПЛ

21:00
Выбери лучшего игрока 21-го тура РПЛ. Фото "СЭ"
Выбери лучшего игрока 21-го тура РПЛ. Фото "СЭ"
Теги:

Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 21-го тура Тинькофф чемпионата России. В числе претендентов:

— Нападающий «Локомотива» Федор Смолов: гол + пас в матче с «Арсеналом» (3:0)
— Форвард «Спартака» Александр Соболев: дубль в матче с «Краснодаром» (6:1)
— Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин: отбитый пенальти в матче с «Зенитом» (2:1)
— Нападающий ЦСКА Саломон Рондон: гол + пас в матче с «Ахматом» (2:0)

Голосуй в Instagram «СЭ»!

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир