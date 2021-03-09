Выбери лучшего игрока 21-го тура РПЛ

Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 21-го тура Тинькофф чемпионата России. В числе претендентов:

— Нападающий «Локомотива» Федор Смолов: гол + пас в матче с «Арсеналом» (3:0)

— Форвард «Спартака» Александр Соболев: дубль в матче с «Краснодаром» (6:1)

— Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин: отбитый пенальти в матче с «Зенитом» (2:1)

— Нападающий ЦСКА Саломон Рондон: гол + пас в матче с «Ахматом» (2:0)

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