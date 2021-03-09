Сутормин — о поражениях «Зенита»: «Мы сделаем все, чтобы это исправить!»
20:19
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в своем Instagram прокомментировал ряд неудачных игр петербургского клуба.
«Последние матчи нам не удались, но мы сделаем все, чтобы это исправить!» — написал Сутормин.
После возобновления сезона «Зенит» провел три матча, не одержав ни одной победы (2 поражения, 1 ничья). Тем не менее клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 42 балла.
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