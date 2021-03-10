Матч 17-го тура молодежного первенства «Локомотив» — ЦСКА перенесен из-за погодных условий, сообщает пресс-служба армейцев в Twitter.

Встреча должна была состояться сегодня, 10 марта. Новая дата проведения матча — 13 марта.

? Запланированный на 10 марта матч 17-го тура Молодежного первенства России «Локомотив» — ПФК ЦСКА перенесен в связи с погодными условиями. Новая дата проведения матча — 13 марта https://t.co/Qt7lM5pF8f pic.twitter.com/NGFCDpZKz7 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 10, 2021

ЦСКА лидирует в группе B молодежного первенства с 40 очками после 16 матчей. «Локомотив» идет на третьей строчке с 36 очками.