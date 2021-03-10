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Матч молодежного первенства «Локомотив» — ЦСКА перенесен из-за погодных условий

10:15
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Матч 17-го тура молодежного первенства «Локомотив» — ЦСКА перенесен из-за погодных условий, сообщает пресс-служба армейцев в Twitter.

Встреча должна была состояться сегодня, 10 марта. Новая дата проведения матча — 13 марта.

ЦСКА лидирует в группе B молодежного первенства с 40 очками после 16 матчей. «Локомотив» идет на третьей строчке с 36 очками.

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