Георгий Джикия: «При Витории «Спартак» стал лучше играть»
12:06
Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил изменения в команде после назначения Руя Витории главным тренером. Красно-белые выиграли все три матча в рамках товарищеского турнира в Москве, разгромив три команды РПЛ — «Сочи», «Рубин» и «Химки» с разницей в четыре мяча и с общим счетом 13:1.
— Видишь ли ты изменения в команде после прихода нового тренера?
— Все же видно со стороны. Соглашусь, что при Витории мы стали лучше играть. Посмотрим, что будет дальше. Самое главное впереди — сезон в премьер-лиге.
Витория возглавил «Спартак» 24 мая. 51-летний португальский специалист приступил к работе с командой 16 июня. Португалец сменил Доменико Тедеско на посту главного тренера, который не стал продлевать контракт.
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