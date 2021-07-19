Георгий Джикия: «При Витории «Спартак» стал лучше играть»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил изменения в команде после назначения Руя Витории главным тренером. Красно-белые выиграли все три матча в рамках товарищеского турнира в Москве, разгромив три команды РПЛ — «Сочи», «Рубин» и «Химки» с разницей в четыре мяча и с общим счетом 13:1.

— Видишь ли ты изменения в команде после прихода нового тренера?

— Все же видно со стороны. Соглашусь, что при Витории мы стали лучше играть. Посмотрим, что будет дальше. Самое главное впереди — сезон в премьер-лиге.

Витория возглавил «Спартак» 24 мая. 51-летний португальский специалист приступил к работе с командой 16 июня. Португалец сменил Доменико Тедеско на посту главного тренера, который не стал продлевать контракт.