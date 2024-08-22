Чанов: «Игра Кругового за ЦСКА оставляет приятное впечатление»
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре защитника армейцев Данила Кругового.
«Игра Кругового за ЦСКА оставляет приятное впечатление. Видно, что он все больше притирается к команде. Таких игроков, как Данил, всегда не хватает. Он достаточно универсальный игрок и готов покрывать много участков на футбольном поле как в обороне, так и в атаке. Такие люди всегда в цене», — цитирует Чанова Legalbet.
В этом сезоне Круговой провел за ЦСКА 6 матчей и сделал 2 голевых паса.
Источник: legalbet.ru
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