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Судейство

Сегодня, 18:45

Калошин — о работе ЭСК РФС: «Большинство судей мне действительно жаль»

Зарина Халимхонова
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Основатель проекта ВАР в России и судейский эксперт Леонид Калошин в комментарии «СЭ» поделился мнением о работе экспертно-судейской комиссии РФС. 

«Солидарен с мнением подавляющего большинства футбольных экспертов, выступающих по этой проблеме на просторах российских СМИ и в кулуарах, а именно — об отсутствии доверия к деятельности комиссии. Причина в том, что в недрах комиссии выносится чересчур многовато странных решений и формулировок к ним, которые, к сожалению, не являются последовательными и соответствующими тем реальным эпизодам, что происходят на футбольных полях российских стадионов.

Вы даже не представляете, какая уже накопилась солянка в головах у действующих арбитров после регулярного ознакомления с этими вердиктами! Вот от чего должно быть страшно клубам. Ведь это влияет на их судьбу, турнирное положение. И большинство судей мне действительно жаль. Потому что они искренне хотят работать в единообразном стиле. В разных матчах, в разных турах, совместно, как команда. Но не могут», — сказал Калошин «СЭ».

Леонид Калошин
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
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 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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