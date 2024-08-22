Калошин — о работе ЭСК РФС: «Большинство судей мне действительно жаль»
Основатель проекта ВАР в России и судейский эксперт Леонид Калошин в комментарии «СЭ» поделился мнением о работе экспертно-судейской комиссии РФС.
«Солидарен с мнением подавляющего большинства футбольных экспертов, выступающих по этой проблеме на просторах российских СМИ и в кулуарах, а именно — об отсутствии доверия к деятельности комиссии. Причина в том, что в недрах комиссии выносится чересчур многовато странных решений и формулировок к ним, которые, к сожалению, не являются последовательными и соответствующими тем реальным эпизодам, что происходят на футбольных полях российских стадионов.
Вы даже не представляете, какая уже накопилась солянка в головах у действующих арбитров после регулярного ознакомления с этими вердиктами! Вот от чего должно быть страшно клубам. Ведь это влияет на их судьбу, турнирное положение. И большинство судей мне действительно жаль. Потому что они искренне хотят работать в единообразном стиле. В разных матчах, в разных турах, совместно, как команда. Но не могут», — сказал Калошин «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0